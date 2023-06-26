Казбек Сагын о будущем: «Я показал только 60-70% своих способностей, готов газовать в ведущих лигах мира»
Чемпион NAIZA Казбек Сагын о своем будущем;
«Сейчас у меня в планах побыть с семьей. Уверен, что ONE FC не за горами. Будем газовать. В бою с Жубанышем я показал 60-70% себя, я могу больше. Я хочу драться в топ-промоушенах»
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