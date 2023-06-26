Казбек Сагын о будущем: «Я показал только 60-70% своих способностей, готов газовать в ведущих лигах мира»

Чемпион NAIZA Казбек Сагын о своем будущем;

«Сейчас у меня в планах побыть с семьей. Уверен, что ONE FC не за горами. Будем газовать. В бою с Жубанышем я показал 60-70% себя, я могу больше. Я хочу драться в топ-промоушенах»

«Остался один день и мы встретимся один на один с бургером». Чемпион NAIZA Казбек Сагын о весогонке, титульном бое с Жубанышем и вызове на Лигу Чемпионов

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

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