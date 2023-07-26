Багдат Жубаныш о своем будущем: «У меня еще три боя по контракту»

У трехкратного чемпиона мира по ММА среди любителей Багдата Жубаныша остались три боя по контракту.

«У меня три боя еще по контракту есть. В общем было шесть, но осталось три. Их нужно провести за год, даже меньше — в мае или апреле контракт заканчивается с Naiza. Подумаем сейчас, где можно подраться — два-три предложения уже поступили по бою, пока я не спешу. Только начал заниматься, отдохнул, только-только набираю форму».

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