В Шымкенте произошла потасовка между фанатами «Ордабасы» и польской «Легии»

Перед матчем квалификации Лиги Конференций «Ордабасы» – «Легия» между фанатами из Казахстана и Польши произошла потасовка. На видео, опубликованном в интернете, видно, как фанаты сошлись в рукопашную и слышны сирены полицейских машин.

Напомним, в казахстанский Шымкент приехало более двухсот польских болельщиков.

«Ордабасы» упустил победу над «Легией» (2:2), ведя в счете. Ответный матч команды проведут в Варшаве 4 августа.