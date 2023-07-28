В Шымкенте произошла потасовка между фанатами «Ордабасы» и польской «Легии»
Перед матчем квалификации Лиги Конференций «Ордабасы» – «Легия» между фанатами из Казахстана и Польши произошла потасовка. На видео, опубликованном в интернете, видно, как фанаты сошлись в рукопашную и слышны сирены полицейских машин.
Напомним, в казахстанский Шымкент приехало более двухсот польских болельщиков.
«Ордабасы» упустил победу над «Легией» (2:2), ведя в счете. Ответный матч команды проведут в Варшаве 4 августа.
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