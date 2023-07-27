Защитник «Ордабасы» Сергей Малый: «Европейские судьи просто убивают наши клубы»

Теги Легия высшая лига Казахстан Ордабасы Сергей Малый Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Защитник казахстанского «Ордабасы» Сергей Малый пожаловался на судейство в матче квалификации Лиги Конференций с польской «Легией».

«Я понимаю, могли выиграть – 3:0, могли и проиграть – 2:3. Но почему только наши клубы так судят? Засчитывают гол с офсайда, не ставят пенальти! Приезжают судьи из Дании, Исландии и т.д. И просто убивают наши клубы, что «Ордабасы» в 2019, что «Кайрат» в матче с «Маккаби» Хайфой. Сегодня наша игра! Когда это закончится? Кто-нибудь может вмешать в этот беспредел?» – отметил игрок.

Напомним, «Ордабасы» упустил победу над польской «Легией» (2:2) в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Конференций.

 

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1 комментарий

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Advokaat
Нечего кивать на судей, в обороне проходной двор устроили, поляки делали все что хотели в штрафной площадке, Суюмбаева вообще на банку сажать пора, постоянно привозил контратаки со своего фланга, двойка за игру в обороне в общем.
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