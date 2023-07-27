Защитник «Легии» Рафал Аугустыняк о фанатах «Ордабасы»: «Бутылки, а тем более камни – такая ситуация просто недопустима»

Защитник «Легии» Рафал Аугустыняк прокомментировал первый матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА против шымкентского «Ордабасы» (2:2).

– Шымкент – это самое жаркое место, где я когда-либо был. Даже в отпуске температура не достигает столько градусов. Играть в таких условиях, безусловно, непросто.

В какой-то момент на трибунах стало немного дико. Бутылки, а тем более камни – такая ситуация просто недопустима. Болельщики ставили под угрозу здоровье не только нас – «Легию», но и своих игроков.

Мы отыгрались с 0:2 и сыграли вничью – 2:2. Это определенно меня радует. Мы проявили характер и в итоге смогли победить. Мы уже с нетерпением ждем матча-реванша в Варшаве. На своем поле мы хотим показать свою игру. Сегодня было очень тяжело, но мы не хотим искать оправданий.

Мы слишком легко пропускали голы. Хорошо, что было время переломить ход матча.