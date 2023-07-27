Лига Конференций. «Ордабасы» упустил победу над «Легией»
«Ордабасы» упустил победу над польской «Легией» (2:2) в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Конференций.
- Дата проведения
- 27 июля, 18.00, «стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова»
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Ордабасы –
Шайзада, Малый, Суюмбаев (Астанов, 88), Ерланов, Ауро, Мбодж (Матич, 75), Макаренко, Исламхан (Нарзилдаев, 72), Тагыберген, Умаров (Абдихоликов, 72), Садовский (Тунгышбаев, 46).
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Легия –
Тобяш, Енджейчик, Панков, Жозуэ (Росолек, 82), Вшолек, Аугустыняк, Кун (Баку, 62), Слиш, Челхака (Elitin, 62), Пекхарт (Крамер, 82), Гуаль (Мучи, 73).
- Предупреждения:
- Мбодж (58), Ерланов (76), Панков (76), Нарзилдаев (80), Тагыберген (80), Енджейчик (90).
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