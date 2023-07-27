Лига Конференций. «Ордабасы» упустил победу над «Легией»

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«Ордабасы» упустил победу над польской «Легией» (2:2) в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Конференций.

Ордабасы Казахстан – Легия Польша 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
27 июля, 18.00, «стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Садовский, 2:0 – 48 Мбодж, 2:1 – 63 Пекхарт, 2:2 – 86 Крамер.
ОрдабасыШайзада, Малый, Суюмбаев (Астанов, 88), Ерланов, Ауро, Мбодж (Матич, 75), Макаренко, Исламхан (Нарзилдаев, 72), Тагыберген, Умаров (Абдихоликов, 72), Садовский (Тунгышбаев, 46).
ЛегияТобяш, Енджейчик, Панков, Жозуэ (Росолек, 82), Вшолек, Аугустыняк, Кун (Баку, 62), Слиш, Челхака (Elitin, 62), Пекхарт (Крамер, 82), Гуаль (Мучи, 73).
Предупреждения:
Мбодж (58), Ерланов (76), Панков (76), Нарзилдаев (80), Тагыберген (80), Енджейчик (90).

1 комментарий

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Advokaat
В защите и в опорной зоне бардак, могли пропустить и больше, так что ничья по делу, даже несмотря на то, что был засчитан гол из офсайда и не поставлен 100% пенальти в конце игры, в Варшаве с такой обороной ловить нечего, вроде имеют два равноценных состава, но игры в обороне нет, неуд ГТ в общем.
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