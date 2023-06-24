Жалгас Жумагулов – Багдату Жубанышу: «Только судьи могут победить нашу команду»

Жалгас Жумагулов прокомментировал поражение Багдата Жубаныша на совместном турнире Naiza и Ural FC в Алматы.

«Багдат, ты чемпион. Только судьи могут победить нашу команду. Мы все видели, как ты побеждаешь. Чемпион!» – написал Жумагулов в соцсетях.

Жубаныш проиграл Казыбеку Сагыну за титул казахстанской лиги Naiza в минимальном весе раздельным решением судей.

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