Казахстанский боец Умбетов подарил барана в подгузнике соотечественнику Турсынмаметову во время дуэли взглядов

Казахстанский боец Нургиса Умбетов подарил барана соотечественнику Максату Турсынмаметову во время дуэли взглядов перед боем, который пройдет 22 июля в Алматы.

Умбетов в феврале этого года провел поединок против Ермахана Кадырбайулы на турнире Octagon 41. В этом противостоянии Нургиса одержал досрочную победу. На его счету одна победа и ни одного поражения.

Турсынмаметов в феврале этого года выходил на бой против Альтаира Усенова на турнире Octagon 43. Этот поединок завершился поражением Максата техническим нокаутом в первом раунде. В его активе одно поражение и ни одной победы.

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