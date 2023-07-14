Боранбаев и Асханов примут участие в матчевом противостоянии Бразилия – Казахстан

В рамках турнира OCTAGON 47, который пройдет в Алматы 22 июля состоится матчевое противостояние в формате «стенка на стенку» между бойцами из Бразилии и Казахстана.

Мы уже сообщали ранее, что капитаном сборной Казахстана станет Бекзат Алмахан. Также за честь Родины выступят Адиль Боранбаев, Ильяр Асханов, Бауржан Куанышбаев и Меруерт Нурмаханова.

Полностью список боев в рамках противостояния выглядит следующим образом:

Матэус Глориа (12-4-1) vs Бекзат Альмахан (15-1)

Маурисио Мачадо (25-15) vs Адиль Боранбаев (21-10-1)

Тьяго Силва (24-13) vs Ильяр Асханов (12-5)

Алан Силва (12-7-1) vs Бауржан Куанышбаев (14-5)

Эмануэла Новаес (2-0) vs Меруерт Нурмаханова (3-0)

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