Зайнутдинов о шансах Казахстана на Евро: «Если выйдем, закроем рот всем хейтерам»

Бахтиер Зайнутдионов рассказал о шансах сборной Казахстана в квалификации ЧЕ.

«Хотя не стоит говорить, что мы сейчас выйдем на Евро. Шаг за шагом двигаемся вперед. Дания – очень сильная команда, там игроки «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед», класс сумасшедший. Прошло только четыре матча. Вдруг Дания сейчас все выиграет и все резко поменяется? Дания – все равно фаворит, смотрел их матчи и наслаждался футболом, как они принимают мяч, как думают, как работают, к этому стоит стремиться.

Самое плохое – самоуверенность. Мусаевич [Адиев] говорил, что матч против Сан-Марино даже важнее. Потому что все думают, что мы уже победили, будем недооценивать соперника. Он готовил нас к Сан-Марино сильнее всего, настраивал очень.

Да и Сан-Марино уже умеет играть в футбол. Раньше все говорили, что мы в Казахстане не умеем играть, а сейчас думают, что мы обыграли Сан-Марино еще перед игрой. Я столкнулся с тем, как в нас не верили болельщики. Это самое страшное. Все говорили, что в Казахстане футбола нет, зачем им платить деньги, они играть не умеют и все такое. А сейчас все поменялось: приятно стало, говорят о выходе на Евро, зовут на шоу и в КВН. Если выйдем на Евро, то закроем рот всем хейтерам», – отметил игрок ЦСКА.

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