Резников о контракте с ACA: «UFC и Bellator не смогли бы мне предложить больше»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Артем Резников прокомментировал новый контракт с ACA.

– Я не стал торговаться, я попросил просто. Потому что мы с лигой в хороших отношениях, и было бы некрасиво, если бы я сказал: «Асланбек (Бадаев), а я хочу вот так». Но это прям хорошие деньги. Я не думаю, что какая-то лига мира могла предложить мне больше гонорар. Ни UFC, ни Bellator, ни, тем более, лиги СНГ», – отметил Резников.

Напомним, в последнем бою Резников проиграл Вартаняну техническим нокаутом в третьем раунде финала Гран-при ACA.

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