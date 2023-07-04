Резников – Али Багову: «Подпиши контракт на бой в декабре, и просто с тобой подеремся»

Теги MMA ACA Али Багов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Артем Резников прокомментировал подписание нового контракта с лигой ACA.

«Контракт на четыре боя. В случае, если получится забрать титул, соглашение продлится. Это пока не точно, но скорее всего, моим первым соперником по новому контракту станет Али Багов. И я наконец-то хочу провести с ним не тренировку, а бой. Али, подпиши контракт на бой в декабре, и просто с тобой подеремся», – сказал Резников.

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