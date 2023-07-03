Резников о переговорах с АСА: «Предложили очень хороший гонорар»

Артем Резников рассказал о переговорах с лигой АСА:

«Я снова боец АСА. Поговорили с Асланбеком пришли к договоренности. Контракт на 4 боя, если получится забрать титул, то контракт продлится. Очень хороший гонорар. Мне предложили сумму, я попросил другую, они просто ответили согласием. Мы с ними в хороших отношениях, поэтому я им не говорил хочу так, спросил, можно ли? Они ответили согласием»

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