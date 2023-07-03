Вице-президент АСА о бое Резников – Багов: «Хорошая история. Нельзя упускать возможность разрешить ситуацию боем»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев оценил шансы подписания контракта с представителем Казахстана Артемом Резниковым, который выразил желание принять участие в новом Гран-при лиги и встретится с Али Баговым:

«Почему нет? Мы на связи с Артемом. Скоро общение подойдет к своей логической кульминации. Конец декабря – дата, которая устраивает нас и Али. Новое Гран-при стартует в сентябре с боя Абдула-Азиза Абдулвахабова и Мухамеда Кокова. Поэтому будет логичным провести первый круг до конца года. Дальше уже смотреть по готовности. Мне нравится общение с Резниковым. Считаю, что у нас все будет хорошо. Артем – легкий и адекватный в переговорах парень. Несмотря на трудности на определенном этапе, мы уже понимаем, кто что хочет. Более того, что важнее – мы одинаково мыслим.

Бой с Баговым Артем предложил сам. Но и мы давно планировали его сделать. Это обоюдное желание. Еще совпали обстоятельства, что у них произошел конфликт. Потом подключились другие ребята, ставшие свидетелями спарринга. Еще до публикации информации о конфликте мы обсуждали его с Умаром Баговым – братом Али. Сама история хорошая. Нельзя упускать возможности разрешить ситуацию боем»

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