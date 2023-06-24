Вячеслав Дацик о Казахстане: «Думаю, что я уже с половиной Алматы перефоткался»

Теги MMA Вячеслав Дацик Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Ural FC Спорт Казахстана

Российский боец Вячеслав Дацик после боя против Галыма Жасланова рассказал о своем впечатлении о Казахстане.

— Как вам Казахстан?

— Думаю, что я уже с половиной Алматы перефоткался. Половину болельщиков у Галыма украл. Приехал без своего любимого диетолога — сразу 7 кг набрал. Галыму почет и уважуха, все-таки я на 20 кг тяжелее, а он вышел против меня, но не боится больших людей. Все же массы ему не хватает. Надо набирать, – отметил Дацик. 

23 июня Дацик проиграл Жасланову на совместном турнире Naiza и Ural FC в Алматы. Жасланов одержал победу большинством судейских голосов. 

«Остался один день и мы встретимся один на один с бургером». Чемпион NAIZA Казбек Сагын о весогонке, титульном бое с Жубанышем и вызове на Лигу Чемпионов

«С Одиловым вопрос не закрыт». Даурен Ермеков о переговорах с АСА, Bellator, бое с Шамиловым и футбольных болельщиках

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий