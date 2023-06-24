Вячеслав Дацик о Казахстане: «Думаю, что я уже с половиной Алматы перефоткался»

Российский боец Вячеслав Дацик после боя против Галыма Жасланова рассказал о своем впечатлении о Казахстане.

— Как вам Казахстан?

— Думаю, что я уже с половиной Алматы перефоткался. Половину болельщиков у Галыма украл. Приехал без своего любимого диетолога — сразу 7 кг набрал. Галыму почет и уважуха, все-таки я на 20 кг тяжелее, а он вышел против меня, но не боится больших людей. Все же массы ему не хватает. Надо набирать, – отметил Дацик.

23 июня Дацик проиграл Жасланову на совместном турнире Naiza и Ural FC в Алматы. Жасланов одержал победу большинством судейских голосов.

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