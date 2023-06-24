Дацик о гонораре за бой с Галымжаном Жаслановым: «Жена довольна»

Теги MMA Вячеслав Дацик Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Ural FC Спорт Казахстана

Российский боец Вячеслав Дацик ответил на вопрос о размере гонорара за бой против Галымжана Жасланова. 

— У вас гонорар фиксированный? Или за победу есть вторая сумма?

— Фиксированный. Да у меня вообще никакого гонорара нет. Гонорар у моей любимой, она все получает.

— Больше, чем один миллион рублей?

— Да, намного.

— Довольны?

— Не знаю. Жена довольна.

— А какой был самый большой гонорар?

— Правда не знаю. Знаю, но примерно только.

— За Александра Емельяненко?

— Там хорошо заплатили, да.

23 июня Дацик проиграл Жасланову на совместном турнире Naiza и Ural FC в Алматы. Жасланов одержал победу большинством судейских голосов. 

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