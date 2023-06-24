Дацик о гонораре за бой с Галымжаном Жаслановым: «Жена довольна»
Российский боец Вячеслав Дацик ответил на вопрос о размере гонорара за бой против Галымжана Жасланова.
— У вас гонорар фиксированный? Или за победу есть вторая сумма?
— Фиксированный. Да у меня вообще никакого гонорара нет. Гонорар у моей любимой, она все получает.
— Больше, чем один миллион рублей?
— Да, намного.
— Довольны?
— Не знаю. Жена довольна.
— А какой был самый большой гонорар?
— Правда не знаю. Знаю, но примерно только.
— За Александра Емельяненко?
— Там хорошо заплатили, да.
23 июня Дацик проиграл Жасланову на совместном турнире Naiza и Ural FC в Алматы. Жасланов одержал победу большинством судейских голосов.
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