Артем Резников: «Предполагаю, что все мои переговоры закончатся на ACA»

Казахстанский боец MMA Артем Резников рассказал о желании подписать новый контракт с российской лигой ACA.

«ACA стала для меня родной организацией за последние четыре года. Всех организаторов и работников уже знаешь, а тебе еще и дают бонус за «просто так». Это приятный жест. Чувствуешь положительное отношение к себе. Этот жест на сто процентов окажет влияние на переговорах.

Я сомневаюсь, что другая лига подобный жест сделает проигравшему бойцу. Сначала переговорю с ACA. Тогда уже будет видно. Нужен диалог с этой лигой, чтобы к чему-то прийти. Потом подумаем, что дальше. Предполагаю, что все мои переговоры закончатся на ACA, а с другими лигами говорить не придется», – сказал Резников.

Напомним, в последнем бою Резников проиграл Вартаняну техническим нокаутом в третьем раунде финала Гран-при ACA.

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