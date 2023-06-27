Опубликован состав сборной Казахстана по боксу на «Кубок Елорда»

В сборной Казахстана назвали имена боксеров, которые выступят на международном турнире «Кубок Елорда», который состоится в Астане с 27-го июня по второе июля.

Состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:

–48 кг: Темиртас Жусупов, Ернар Карап, Ернур Кайрат, Дарын Кулжабаев, Али Токтаров

–51 кг: Сакен Бибосынов, Дамир Абдыкадыр, Даниал Сабит, Кенже Муратулы, Жомарт Ержан

–54 кг: Даулет Молдашев, Бекзат Алдамжаров, Тимур Кабдеш, Карим Серкебаев, Самат Жетыбаев

–57 кг: Серик Темиржанов, Махмуд Сабырхан, Нурсултан Алтынбек, Асылжан Серикбай, Оразбек Асылкулов, Ерболат Сабыр

–60 кг: Бейбарыс Жексен, Бекнур Ожанов, Олжас Женисов

–63,5 кг: Ерасыл Танкай, Санатали Тольтаев, Талгат Сырымбетов, Елнур Суюнбай, Ертуган Зейнуллинов, Мухаммедсабыр Базарбай уулу, Василий Самчук, Султан Мусинов, Дильмурат Мижитов, Елнур Суенбай, Богдан Утегенов

–67 кг: Дулат Бекбауов, Темирхан Тезек, Нуркадам Абдеш, Рахат Сейтжан

–71 кг: Асланбек Шымбергенов, Ермахан Жакпеков, Сабыржан Аккаликов, Нуржан Амангельды, Фарух Тохтасунов, Талгат Шайкен

–75 кг: Нурканат Райыс, Диас Молжигитов, Аятулла Такижанов, Армат Арманулы, Бакберген Алиаскаров

–80 кг: Ильяр Аширов, Нурьек Оралбай, Ерасыл Жакпеков, Жанибек Карбаев, Илья Киселев

–86 кг: Шаймурат Кусаинов, Бекзат Тангатар, Бауыржан Байгоншеков

–92 кг: Сагындык Тогамбай, Айбек Оралбай, Абзал Куттыбеков, Данияр Рахымбердинов, Мейрамбек Берганаев

+92 кг: Камшыбек Кункабаев, Нурлан Сапарбай, Нурболат Сермаханов, Дамир Тойбай.

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