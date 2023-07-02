Чемпион NAIZA обратился к Фахретдинову после победы над Ли
Ринат Фахретдинов в рамках турнира UFC одержал яркую победу над Кевином Ли, задушив того уже в первом раунде.
Поздравить «Гладиатора» решил чемпион NAIZA и URAL FC Даурен Ермеков:
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Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой
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