Ермеков – чемпион NAIZA и URAL

Даурен Ермеков теперь чемпион сразу двух организаций – казахстанской Naiza и российского Ural FC!

В главном событии совместного турнира Ермеков победил решением Руслана Шамилова. На кону стоял вакантный титул Ural FC, а Шамилов – во второй раз защищал титул Naiza.

После победы Ермеков рассказал о желании побиться с кем-то из тройки средневесов: Шлеменко, Янамото и Минеев.

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