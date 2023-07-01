Резников – о допинге: «Смысла нет. Стероиды не помогут, а препараты для мочегонки сделают только хуже»

Теги MMA ACA Артем Резников Спорт Казахстана

Боец MMA Артем Резников считает, что допинг бесполезен в единоборствах.

«Есть разный допинг. Стероиды бойцам не помогут, будет зачисление мышц, забьешься. Смысла нет. Они нужны качкам. Но есть разный допинг. Для функционалки, еще какой-то.

Есть еще препараты для мочегонки, но они только ухудшат твое состояние. Будет сложно драться. После мочегонки могут возникнуть судороги в ногах и куча других проблем», – заявил боец лиги ACA Артем Резников.

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5 комментариев

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Brigande
Резников пытается нас убедить , что бойцы АСА на апельсиновом соке дерутся ?)
Мага Исма практически в цвет выдавал базу несколько раз , что в РФ нет допинг контроля .
+17
0
+17
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MUTbKA
А если прочесть, как это применять, и действовать по инструкции?
+9
-1
+8
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уличный иуда
Сколько ошибок в выражении: Мы все на стероидах
+2
-1
+1
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