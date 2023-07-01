Резников – о допинге: «Смысла нет. Стероиды не помогут, а препараты для мочегонки сделают только хуже»

Боец MMA Артем Резников считает, что допинг бесполезен в единоборствах.

«Есть разный допинг. Стероиды бойцам не помогут, будет зачисление мышц, забьешься. Смысла нет. Они нужны качкам. Но есть разный допинг. Для функционалки, еще какой-то.

Есть еще препараты для мочегонки, но они только ухудшат твое состояние. Будет сложно драться. После мочегонки могут возникнуть судороги в ногах и куча других проблем», – заявил боец лиги ACA Артем Резников.

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