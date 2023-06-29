Дамир Исмагулов: «Я как Ломаченко в боксе, но только в ММА»

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов прокомментировал свои навыки бокса перед боем с Грантом Доусоном.

«Я поработал над своими навыками борьбы — усилил свои слабые стороны, но и продолжал развивать свои сильные стороны. Поэтому в этом бою я могу как бороться, так и бить. В любом случае я хотел бы, конечно, драться с ударниками: это будет ярко и можно забрать бонус. Я как Ломаченко в боксе, но только в ММА», — заявил Исмагулов на пресс-конференции UFC.

Бой Исмагулов – Доусон состоится 2 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе.

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