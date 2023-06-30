Экс-боец UFC Брандао подписал контракт с Alash Pride

Экс-боец UFC, Rizin, АСА и Fight Night бразилец Диагео Брандао подписал контракт с казахстанской лигой Alash Pride.

В карьере Брандао дрался с Венером Галиевым, Маратом Балаевым, Конором Макгрегором, Брайаоном Ортегой и другими.

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