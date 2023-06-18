Нуржан Жолдыбай назвал дату возвращения
Казахстанский боец ММА Нуржан Жолдыбай обратился к лиге Alash Pride, попросив бой на июль.
Свой предыдущий поединок Нуржан выиграл досрочно в начале июня, после чего попросил у лиги бой за титул.
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