Экс-боец Alash Pride Рузибоев подписал контракт с UFC
Представитель Узбекистана Нурсултон Рузибоев (35-8-2-1) подписал контракт с UFC.
Свою профи карьеру Рузибоев начинал в казахстанской лиге Alash Pride, проведя в общей сложности пять боев, в которых одержал четыре победы.
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