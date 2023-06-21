Экс-боец Alash Pride Рузибоев подписал контракт с UFC

Представитель Узбекистана Нурсултон Рузибоев (35-8-2-1) подписал контракт с UFC.

Свою профи карьеру Рузибоев начинал в казахстанской лиге Alash Pride, проведя в общей сложности пять боев, в которых одержал четыре победы.

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