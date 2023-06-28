Резников про реванш с Вартаняном: «Я не гонюсь за этим»

Артем Резников про желание реванша с Эдуардом Вартаняном:

«Я не гонюсь за реваншем, отношусь к этому, как к спорту. Я хочу пояс АСА, если им будет владеть Вартанян, то буду хотеть бой с ним»

«Остался один день и мы встретимся один на один с бургером». Чемпион NAIZA Казбек Сагын о весогонке, титульном бое с Жубанышем и вызове на Лигу Чемпионов

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

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