Артем Резников про выводы от поражения от Вартаняна: «Думал, что могу выиграть любого»

Казахстанец Артем Резников рассказал о выводах после поражения от Эдуарда Вартаняна:

«Думал, что могу выиграть любого соперника. Но, когда проигрываешь, причем уверено, начинаешь в себе сомневаться. Я пересмотрел бой, увидел свои ошибки, и если я их исправлю, картина будет совсем другая»

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