Официально анонсирован новый бой Исмагулова
Официально анонсирован поединок казаха Дамира Исмагулова (24-2) с американским файтером Грантом Доусоном (19-1-1)№
Бой Исмагулов — Доусон в легком весе состоится утром 2 июля по времени Астаны на турнире UFCв Лас-Вегасе.
Для Дамира Исмагулова это будет седьмой бой в UFC.
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