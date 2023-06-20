Официально анонсирован новый бой Исмагулова

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Официально анонсирован поединок казаха Дамира Исмагулова (24-2) с американским файтером Грантом Доусоном (19-1-1)№

Бой Исмагулов — Доусон в легком весе состоится утром 2 июля по времени Астаны на турнире UFCв Лас-Вегасе.

Для Дамира Исмагулова это будет седьмой бой в UFC.

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