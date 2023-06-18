Дамир Исмагулов: «Время выдвигаться на бой»

Дамир Исмагулов рассказал, что завершил подготовку к последнему по контракту бою в UFC.

«Тяжелая работа завершена. Время выдвигаться на бой», – написал Исмагулов в социальных сетях.

1 июля на турнире UFC Fight Vegas 76 в Лас-Вегасе Исмагулов встретится с американцем Грантом Доусоном (19-1-1). Для Дамира этот бой станет последним по контракту, в предыдущем поединке он проиграл Арману Царукяну.

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