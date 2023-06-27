Балауса Муздиман о критике Жумагулова: «Он наш батыр. Один из лучших бойцов страны»

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман прокомментировала поражение Жалгаса Жумагулова в UFC.

«Жалгас Жумагулов – наш батыр. Один из лучших в стране, и первый боец из Казахстана, который подписал контракт с UFC. Это спорт, и ты не от чего не застрахован. Несколько лет назад он был одним из лучших в ММА по СНГ.

Причины поражений могут быть разные: возраст, ошибки при подготовке к бою. До этого у него несколько боев сорвалось – сколько работы было проделано, сгонка веса, психологическая подготовка. Возможно, это и повлияло не результат.

Замечаю много хейта в его сторону, но хочу сказать, что победы и поражения только от Всевышнего. В такие тяжелые для спортсменов моменты мы должны быть снисходительны к результатам, ведь это только спорт», – отметила Муздиман в интервью для Sports.ru Казахстан.

Напомним, Жалгас Жумагулов стал первым бойцом в истории UFC, который три раза подряд проиграл раздельным решением судей. В своих последних боях казахстанский файтер уступил таким вердиктом американцам Джеффу Молине (11-2), Чарльзу Джонсону (13-5) и Джошуа Вану (8-1).

После поражения Вану Жумагулов сталкнулся с критикой болельщиков и удалил аккаунт в соцсетях.

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