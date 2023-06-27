Бенеил Дариуш о Казахстане: «Там потрясающая еда»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Бенеил Дариуш Спорт Казахстана

Топовый боец легкого дивизиона UFC Бенеил Дариуш поделился своими познананиями про Казахстан:

«Что знаю о Казахстане — так это то, что там потрясающая еда. Особенно плов из риса. Но больше всего остального для меня выделяется из Казахстана мой друг Николай Веретенников. Если Казахстан смог воспитать такого хорошего человека, то, я уверен, это великая страна»

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