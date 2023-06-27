Бенеил Дариуш о Казахстане: «Там потрясающая еда»

Топовый боец легкого дивизиона UFC Бенеил Дариуш поделился своими познананиями про Казахстан:

«Что знаю о Казахстане — так это то, что там потрясающая еда. Особенно плов из риса. Но больше всего остального для меня выделяется из Казахстана мой друг Николай Веретенников. Если Казахстан смог воспитать такого хорошего человека, то, я уверен, это великая страна»

«Остался один день и мы встретимся один на один с бургером». Чемпион NAIZA Казбек Сагын о весогонке, титульном бое с Жубанышем и вызове на Лигу Чемпионов

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

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