Резников о поражении Вартаняну: «Эдик был сильнее, поздравляю его с этой победой»

Артем Резников обратился к болельщикам после поражения от Эдуарда Вартаняна в финале Гран-при АСА.

«Всем спасибо, кто за меня болел. Эдик был сильнее, поздравляю его с этой победой! Простите меня, что не смог оправдать ваших надежд», – написал Резников в социальных сетях.

Для Артема это седьмое поражение в профессиональных ММА при 24 победах. Эдуард Вартанян, в свою очередь, одержал 25-ю победу при четырех поражениях.

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