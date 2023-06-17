Магомед Исмаилов – Резникову: «Ты держался как лев»

Магомед Исмаилов обратился к Артему Резникову после поражения казахстанца в Гран-при ACA.

«Все нормально Артем, не хочется более слышать от тебя, что ты проиграл как мешок! Ты попал в трудное положение и держался как лев. Это сделает тебя только сильнее, восстанавливался и возвращайся в строй! Вартанян сегодня был лучше, он очень хорош, но это не значит, что ты не сможешь победить его завтра!

Выше голову и газ», – написал Исмаилов Резникову.

Резников проиграл Вартяняну на турнире ACA 159 в Сочи техническим нокаутом в третьем раунде.

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