Тренер Казбека Сагына о бое с Жубанышем: «Такой ажиотаж бывает, когда встречаются два самых сильных бойца страны»

Тренер команды DAR Team Азиз Разыев прокомментировал защиту титула Казбека Сагына, который выиграл у Багдата Жубаныша раздельным решением судей:

«Я вижу много комментариев по вчерашнему бою. Такой ажиотаж бывает, когда встречаются два самых сильных бойца Казахстана, да и не только нашей страны. Главное – пояс не уехал из нашей страны, потому что бились два достойных батыра. Куда бы ни отдали победу, думаю, остались бы люди, недовольные судейским решением. Но здесь бился чемпион и претендент, и все мы знаем: претендент должен сделать намного больше, чем чемпион.

Наша команда всегда достойна принимала поражения и победы, потому что это только спорт и ничего личного. Мы всегда относились и будем относиться с уважением к нашим соперникам. Айбек агаю и его команде и я, как главный тренер, и вся наша команда выражает свое уважение. Вчера наши бойцы показали очень красивый бой, который порадовал казахстанских болельщиков. По моему мнению, это был не только бой вечера, это был бой года! Спасибо нашим ребятам за это! Казбек, ты чемпион и ты не раз это доказал!»

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