Багдат Жубаныш о поражении Сагыну: «Я не чувствовал его удары»

Трехкратный чемпионом мира по ММА Багдат Жубаныш прокомментировал свое поражение Казбеку Сагыну в поединке за титул чемпиона на турнире Naiza и Ural FC в Алматы.

«Сами знаете, что это второе воровство у нашей команды «Еркiн куш» По моему мнению. Так как счет 49-46 в мою пользу у одного судьи, а потом, это неправильно... Я не проиграл в этом бою. Мне нечего сказать Казбеку, он тоже воин. Я не чувствовал его удары, как в рукопашном бою удары. Я боролся, взял свое. Я не знаю что за судейство. Сами все видите. Может я не делал удержаний, но акцент был у меня. Если есть попадания, то должен быть урон», — сказал Жубаныш.

Напомним, что Багдат потерпел поражение раздельным решением судей.

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