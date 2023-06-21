Рахмонов – Гастелуму: «Let’s go»

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов отреагировал на видео, которое разместил Келвин Гастелум у себя в социальных сетях:

«Вроде у этого парня есть желание со мной драться. Let’s go».

Шавкат предложил UFC поприветствовать Гастелума, возвращающегося в полусредний дивизион. В свою очередь американский мексиканец даже предложил дату боя – 16 сентября.

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