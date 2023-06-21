Гастелум ответил на вызов Рахмонова: «Я соглашаюсь на твой вызов. Вижу себя кошмаром для Шавката»

Теги UFC MMA Келвин Гастелум Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Келвин Гастелум принял вызов Шавката Рахмонова спустя месяц и даже предложил дату:

«Я вижу твит от Шавката Рахмонова. Можно было бы добавить чуть остринки.

Я соглашаюсь на твой вызов, Шавкат! И я готов предложить тебе дату. Дана Уайт собирается устроить грандиозный турнир 16 сентября в Лас-Вегасе – в честь Дня независимости Мексики.

Я вижу себя стилистическим кошмаром для Шавката. Когда он бросается в атаку – местами он выглядит прям сильно корявым, и я воспользуюсь этим. Я быстрее выброшу двоечку, повалю его задницу на землю и накину сабмишн.

Так что – Шавкат, я нашел дату, я принимаю вызов. Или это – просто твит, просто маленькие твиттерские пальчики, просто лаял на меня? Потому что я говорю серьезно, передай своим людям, что мы можем сделать это!»

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Игорь Иванюк
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