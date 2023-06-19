Шавкат Рахмонов: «Кто следующий соперник, UFC?»

Шавкат Рахмонов обратился к UFC в своем инстаграм.

«Кто следующий, UFC? Кто выйдет со мной один на один?», — написал боец под постом с видео своей тренировки.

Ранее журналист Рубен Картер сообщил, что Рахмонов следующий бой проведет против Белала Мухаммада на турнире UFC 294 в Абу-Даби 21 октября.

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