Резников о поражении Жумагулова: «Жалгас был чуть лучше»

Артем Резников о поражении Жалгаса Жумагулова в UFC от Джошуа Вана:

«Я не знаю, почему так делают в UFC. Да более менее равные бои у Жако, но не три же поражения раздельным решением судей. Мое мнение в этом бою был чуть лучше Жалгас»

Жумагулов проиграл Вану раздельным решением судей.

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