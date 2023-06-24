Резников о поражении Жумагулова: «Жалгас был чуть лучше»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Артем Резников о поражении Жалгаса Жумагулова в UFC от Джошуа Вана:

«Я не знаю, почему так делают в UFC. Да более менее равные бои у Жако, но не три же поражения раздельным решением судей. Мое мнение в этом бою был чуть лучше Жалгас»

Жумагулов проиграл Вану раздельным решением судей.

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2 комментария

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Buttowski
Да да да.
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Ron80
😂😂😂😂😂 ему бы в мечеть сходить
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