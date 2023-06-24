Ветеран ЦСКА Пономарев: «Зайнутдинов сейчас исполняет свои обязанности на поле на три с плюсом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал новость о возможном переходе Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ».

«Зайнутдинов сейчас исполняет свои обязанности на поле на три с плюсом, на какой бы позиции он не выходил. Одно дело, когда футболист так играет на неудобной для себя позиции, но когда он играет так везде…

Я считаю, что ЦСКА следует его продать, это было бы правильно. Его хочет купить «Бешикташ»? Пусть туда и переходит, если стороны смогут договориться. А ЦСКА следует поискать качественную замену Бахтиеру», — сказал Пономарев.

Напомним, что контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро. В минувшем сезоне на счету хавбека 21 матч, один гол и две голевые передачи.