Ветеран ЦСКА Пономарев: «Такие футболисты, как Зайнутдинов, не подходят для армейцев. В команде есть игроки, способные его заменить»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал травму Бахтиера Зайнутдинова.

«Зайнутдинов может перегрузился немного, поэтому и получил травму. Бывают такие ситуации. Да, неприятно, но это несерьезная проблема для ЦСКА. Защитников более чем достаточно. Зайнутдинов – всеядный футболист, может сыграть на любой позиции, но посредственно. Бактиера держат только из-за того, что он может закрыть любую дыру. Не думаю, что для ЦСКА этот игрок находка. Если армейцы собираются занимать высокие места, то такие футболисты, как Зайнутдинов, не подходят для ЦСКА. В команде есть игроки, способные его заменить», — сказал Пономарев.

Напомним, игрок выбыл на 4-6 недель из-за повреждения сухожилий мышц голени.

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