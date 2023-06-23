Заурбек проведет бой с непобежденным испанцем

Боксер-профессионал из Казахстана и чемпион WBO European Султан Заурбек (14-0, 10 КО) объявил о новом бое, в котором он встретится с испанским спортсменом Джоном Картесом (15-0, 7 КО).

Поединок состоится 21-го июля в шотландском Эдинбурге.

Последний на сегодняшний день бой казахстанец провел в марте текущего года, когда в английском Болтоне он в пятом раунде отправил в технический нокаут аргентинца Факундо Арсе (15-9-2, 7 КО).

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