Султан Заурбек может провести бой на Уэмбли

Стали известны сроки проведения следующего боя боксера второго полулегкого веса Султана Заурбека (13-0, 9 KO).

По информации казахстанец вернется на ринг в июне этого года. Его поединок состоится в Англии, где сейчас и тренируется Заурбек.

Он может выступить 10 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне или 24-го июня в Ньюкасле. Соперник казахстанца неизвестен.

Сейчас Заурбек занимает 14-е место в рейтинге IBF и 13-е в списке от WBA. Он владеет титулом WBO European.

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