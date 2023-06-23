Жалгас Жумагулов сделал вес перед боем с Ваном

Казахстанец Жалгас Жумагулов уложился в вес перед боем против Джошуа Ваном.

«Альхамдулиллах, сделал вес! С каждым разом лучше и лучше. За 2 часа согнал 3 кг», – написал Жумагулов в социальных сетях.

Его бой состоится завтра 24 июня около 23:30 по времени Астаны.

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