Американский журналист сделал прогноз на бой Жумагулов – Ван: «Перенос боя – это стресс для бойца, но Жумагулов зол и заряжен на жесткий старт»

Американский журналист Стив Дункан назвал главное преимущество казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-8) в бою против Джошуа Вана (7-1) из США:

«Перенос боя – это уже стресс для бойца. Если это произошло четыре раза, то это в любом случае срывает все планы по подготовке к поединку. С другой стороны, Жумагулов будет зол и заряжен на жесткий старт. Его соперник подобран на коротком уведомлении. Он не имеет большого опыта. Я думаю, что казахстанец может выиграть досрочно уже в первой половине схватки. Даже если противостояние продлится все отведенное время, Жумагулов выглядит фаворитом»

Жумагулов выйдет в октагон 24 июня в рамках турнира UFC Fight Night в Джексонвилле (Флорида, США). Отметим, что казахстанец должен был подраться с бразильцем Фелипе Бунесом 17 июня в рамках турнира UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США), но соперник снялся с боя из-за травмы. Всего у него отменилось четыре боя за два месяца.

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