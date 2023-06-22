Где и во сколько смотреть бой Жалгаса Жумагулова в UFC

В субботу, 24 июня, казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов проведет свой бой с дебютантом промоушена Джошуа Ваном (7-1).

Этот бой пройдет в Джексонвиле (США).

Поединок Жумагулов – Ван пройдет в рамках прилимов, которые начнутся в 21:30 по времени Астаны. В расписании бой казахстанца стоит третьим, ориентировочное начало – 23:00.

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