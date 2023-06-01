Куат Хамитов: «Иногда футбол – не просто игра»

Главный критик казахстанского футбола Куат Хамитов опубликовал в соцсетях пост.

«Футбол иногда не просто игра», – написал боец.

Напомним, Хамитов несколько раз критиковал казахстанских футболистов и их высокий уровень дохода.

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