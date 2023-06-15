Багдос Олжабай проведет бой с грузином с 50 боями в карьере

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Багдос Олжабай Спорт Казахстана

Лига Alash Pride анонсировала бой победителя гран-при лиги Багдоса Олжабая в рамках ближайшего турнира в Уральске.

Его соперником станет 39-летний Паата Робакидзе из Грузии. Послужной список грузина составляет более 50 боев. Его рекорд 31-23.
Бакдос свой последний бой провел в UAE Warriors, проиграв решением.

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