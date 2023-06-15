Багдос Олжабай проведет бой с грузином с 50 боями в карьере

Лига Alash Pride анонсировала бой победителя гран-при лиги Багдоса Олжабая в рамках ближайшего турнира в Уральске.

Его соперником станет 39-летний Паата Робакидзе из Грузии. Послужной список грузина составляет более 50 боев. Его рекорд 31-23.

Бакдос свой последний бой провел в UAE Warriors, проиграв решением.

«Ему нельзя простаивать». Тренер Рахмонова Разыев о вызовах Шавката, дебюте Алмабаева, поражении Рафикова и шансах Сагына

«Нужно уметь находить ошибки в себе». Балауса Муздиман об Ангелине Лукас, результатах на ЧМ в Ташкенте и планах на бой в профи

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC