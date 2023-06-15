Президент Alash Pride Бектаев: «У Артема хорошая вольная борьба, он может победить»

Президент Alash Pride Алимжан Бектаев сделал прогноз на бой экс-чемпиона лиги Артема Резникова против Эдуарда Вартаняна:

«60 на 40 в пользу Артема, у него хорошая вольная борьба, он может закончить бой «Север-Юг»

«Жумагулов не только может остаться в UFC, но и ворваться в ТОП-10». Алиби Идрис о Жумагулове, бое с бразильцем, Bellator и продаже чемпионского пояса

«Нужно уметь находить ошибки в себе». Балауса Муздиман об Ангелине Лукас, результатах на ЧМ в Ташкенте и планах на бой в профи

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