Защитник сборной Казахстана Скворцов о победе над Северной Ирландией: «Два года назад никто бы не поверил, увидев таблицу»

Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в матче 4-го тура квалификации ЧЕ-2024.

– Поздний выход игроков это была тренерская заготовка?

– Я думаю, что эти замены диктовала сама игра, и тренеру виднее, когда нужно делать их. Когда Абат вышел с замены и забил гол, это было частью тактического плана, о котором он говорил на установке.

– Что сказал Магомед Адиев в перерыве?

– Насчет перерыва я не знаю, какие были сказаны слова, но я уверен, что они очень мотивировали ребят, ведь Мусаевич умеет подобрать их.

– На данный момент в группе лидирует Казахстан с Финляндией, а у Дании со Словенией по 7 очков. Ранее вы могли себе представить такой поворот событий?

– Я думаю, что два года назад никто бы не поверил, если бы им рассказали о сегодняшней ситуации и таблице. Но мы вкладываем все силы в то, чтобы осуществить свою мечту и порадовать наших болельщиков, – отметил Скворцов.

Напомним, после четырех игр команда Финляндии занимает первое место в группе H, Казахстан находится на второй строчке, но у сборных одинаковое количество очков – 9. У сборных Дании и Словении по 7 баллов в активе.